義大利海軍航母「加富爾號」（Cavour C-550）和護衛艦「阿爾皮諾號」（Alpino）週四（22日）抵達日本神奈川縣橫須賀的海上自衛隊基地，這是加富爾號航母首次訪問日本港口，兩艘艦艇將在此停靠至下週二（27），期間也將與海上自衛隊進行聯合訓練演習，以應對中國日益增長的海上活動。

綜合《日本新聞》（Japan News）22日報導，加富爾號長約240公尺，搭載包括F-35B與海獵鷹II式（AV-8B）等先進戰機。該艦於6月1日從義大利塔蘭多出發，經過印度洋，並在太平洋與美國及澳洲海軍進行了聯合演習。

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🇮🇹イタリア海軍

航空母艦 ITS Cavour C550

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據澳洲軍事媒體《亞太防務報導》（Asia Pacific Defence Reporter）先前報導，義大利海軍加富爾號航空母艦和阿爾皮諾號護衛艦於上個月初抵達澳洲達爾文，參加由澳洲皇家空軍（RAAF）主辦最大規模的「漆黑」（Pitch Black）多國空戰訓練演習，今年不但創下演習舉辦43年以來的最大規模紀錄，同時也首度有航空母艦參加演習。這次大規模演習將包括美國、英國、義大利及法國和印太地區國家等20個國家。

阿爾皮諾號（F594）為卡洛·伯伽米尼級巡防艦（Fregate Classe Bergamini）為義大利版本的歐洲多用途巡防艦（FREMM）的義大利版本，直得注意的是，FREMM本身就是法國與義大利共同開發的艦艇。

自本月初以來，來自加拿大、紐西蘭、新加坡和德國的海軍艦艇先後訪問了橫須賀基地，而義大利成為第5個將海軍艦艇停泊於此的國家。