大陸遊戲廠商「遊戲科學GameScience」於8月20日正式推出3A遊戲大作《黑神話：悟空 / Black Myth: Wukong》，取得在Steam上市首日最高同時上線人數高達222萬的現象級成績，但因為禁評政治、女性主義，傳聞實況主唸了遊戲中的經文遭抖音平台Ban掉，加上迅速產生的盜版等黑色產業鏈，備受爭議，社群上也出現政治口水戰。遊戲裡電光火石，現實世界也有煙硝味。

動作RPG《黑神話：悟空》以《西遊記》為故事靈感。（遊戲科學提供）

《黑神話：悟空》全球大賣，卻也出現盜版等黑色產業鏈。（遊戲科學提供）

另一方面，據《紐約時報中文網》的報導，海外玩家不滿在玩遊戲時不要討論包括新冠、「強制隔離」或「隔離」等敏感字眼的言論控管。據傳這款遊戲因為需要資安審核，目前無法上架台灣Playstation Store，台灣玩家如果想購買支援「繁體中文」語系的版本，只能跨區到香港或日本Playstation Store購買。

《黑神話：悟空》在社群上延伸出政治爭議。（遊戲科學提供）

《黑神話：悟空》為什麼這麼紅呢？這款以中國神話為背景的動作角色扮演遊戲，取材自中國古典小說「四大名著」之一的《西遊記》，在遊戲戲中玩家將扮演一位「天命人」，爲了探尋昔日傳奇的真相，踏上一條充滿危險與驚奇的西遊之路，身為天命人，除了精通不同棍法，還能自由搭配多種法術神通、天賦、武器、披掛，找出最適合自己戰鬥風格的致勝之道。因為美術設計精細，加上熟悉故事背景，一推出就大賣，20日在全球同步發售後銷量火速突破450萬份。

除了《黑神話：悟空》，遊戲玩家也期待美商暴雪娛樂的大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界》，將在8月27日於全球同步發行的史詩級資料片《地心之戰》，為與台灣玩家一同歡慶上市，暴雪娛樂首度聯手高雄國立科學工藝博物館，自8月23日起至9月22日，獨家推出期間限定的「地心冒險之旅」特展，特別打造VR體驗區，玩家可感受乘著坐騎逃出達拉然，身歷其境的獨特感受令人難忘。