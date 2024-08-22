許多孕婦生產前都會產檢確認身體狀況。一位孕婦表示，她和產檢醫師加了臉書好友，醫師常在臉書更新營業狀況，近日她出差時，發現胎動頻率一度變高，忍不住私訊醫師詢問狀況，沒想到獲得解答後卻被醫師封鎖，讓孕婦覺得莫名其妙，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為本來就不能線上問診，被封鎖只是剛好而已。

原PO在Dcard發文指出，當初她看婆婆推薦、網路評價不錯，所以選擇了該醫師進行產檢，結果醫師常常休診害她撲空，所以讓她加了臉書好友，以免白跑一趟。最近懷孕20周多的原PO為了出國出差，所以事先進行產檢、拿醫師證明，醫師也說明產檢結果一切正常。

原PO透露，出差第2天時，她的胎動頻率變高很多，第3天又變得幾乎沒感覺，讓她擔心得馬上私訊問診，醫師則回應「觀察沒有出血，就等下次產檢再看」，原PO繼續詢問「那肚子內這種感覺就是胎動嗎？」醫師則說「有疑問請掛號」，沒想到隔了數小時後就被醫師封鎖臉書，讓原PO覺得相當莫名其妙。

對此，許多網友紛紛回應，「欸…我是覺得妳被封鎖是剛好而已…」、「問診本來就要掛號啊，醫師一天看幾個病人，大家都跟妳一樣怎麼辦？單憑文字回覆，有問題誰負責啊？給妳方便，妳當隨便」、「他讓妳加好友，只是方便妳知道什麼時候休診而已，不是讓妳線上問診」。