大陸第一款3A遊戲《黑神話：悟空》，是一部取材《西遊記》為背景的動作角色扮演遊戲，20日上線，銷售量就達到450萬份，總銷售達台幣68億元。前立委郭正亮表示，這會連動到很多產業，包括網路上的技術，後來他才知道《黑神話：悟空》也推出公仔，公仔1萬多套第一時間就賣光了。

郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，大家有點驚艷的是，做出來的程度，包括背景，還有打鬥的流暢度，以及使用的各種招式、妖魔鬼怪的設計等等。《黑神話：悟空》可說是一舉成名天下知，騰訊一定會做它的富爸爸，所以它以後不會缺錢，未來第二款遊戲，有很多東西也都會克服。所以這是很大的產業，真的不要低估。

郭正亮接著表示，根據世界紀錄 ，《魔獸》第8集同時上線人數370萬，《黑神話：悟空》第1集就有220萬，當然是很驚人。而且這會連動到很多產業，包括網路上的技術，後來他才知道《黑神話：悟空》也推出公仔，公仔1萬多套第一時間就賣光了，衍生的產業鏈不只這些，像《魔獸》後來就拍成電影，還有主題曲，一系列的產品就出來。

郭正亮指出，對中國大陸來講，《黑神話：悟空》是新產業的開端，才會引起很大的注意。因為中國大陸人口眾多、玩家也多，很多人都說這是中國大陸的藍海， 因為它是第一個，其他也會跟進，中國文化題材那麼多，未來一定還會有無窮無盡的題材，都會有中國文化的內涵。而這本來就是一件不容易的事，所以會引起亞洲、歐美的注意。