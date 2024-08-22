大陸界面新聞22日報導，大陸地產巨頭萬達在浙江杭州落地的首個商業項目「拱墅萬達廣場」曾是杭州城北人的「歡樂園」，如今面臨改名換姓。杭州拱墅萬達廣場已被「擺上貨架」報價14.8億元（人民幣，下同，約合新台幣65.12億元），年租金1萬0938元，整體商業綜合體出售回報率8個百分點以上，價格還可以再談。

這是杭州第一座萬達廣場，商業建築面積14.6萬平米，商場地下2層，地上5層，涵蓋餐飲、服飾、珠寶、數位、娛樂業態。

2013年3月12日，萬達以14.26億元競得杭州北部軟體園一宗商業商務用地，占地面積8.3萬平米。2014年12月12日，該地塊上的萬達廣場開業，一至五層出租率達百分百。商場內，商家們推出種種多樣的優惠力度，各種宣傳單頁成為消費者們爭相傳閱的讀物。商場外，萬達廣場西南側搭建了露天貨櫃音樂舞台，舞台西側1號門作為進出商場的主要入口，顧客蜂擁而至，當時人潮不亞於現在的「胖東來」。

近十年過去，拱墅萬達廣場早已不是城北人的首選，這裡有萬科杭行薈、城北萬象城，商業氛圍更好，營運更加豐富。

同時，從萬達來看，雖然後來萬達在杭州開出餘杭萬達廣場、富陽萬達廣場、杭州倉前萬達廣場。臨平萬達廣場是萬達的輕資產合作項目，即將在10月開業。這些專案中，拱墅萬達廣場是其中最好的一個廣場。

值得關注的是，不僅拱墅萬達廣場被擺在貨架上，仲介表示，大陸全國所有萬達廣場均可談價，理由是萬達向輕資產轉型。

2017年，萬達集團提出由重資產模式向輕資產轉型的戰略。但賣資產的原因主要還是因為資金問題。

可以粗略估算，拱墅萬達的拿地價14.2億，年租金近10年按10億來算，萬達投入的拿地價都沒有賺回來。

一位商業地產人士表示，拱墅萬達廣場這個出價確實是甩賣。

據萬達商管2024年第一季財務報告，公司目前貨幣資金只有124.81億元，同時短期借款為27.84億元，長期借款為943.57億元。萬達商管存續債券共9支，債券存量規模53.92億元，其中有13.67億元將在一年內到期；境外債中，有8.2億美元債券會在一年內到期。