3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後引發現象級熱議，同時上線玩家更突破220萬人，登排行榜亞軍、超越《幻獸帕魯》。不過台灣有部分親綠網友不爽陸製遊戲爆紅，直嗆「這麼喜歡就滾出台灣」。但財經網美「吃土鋁繩-巴逆逆」決定擠出6小時來玩，打趣直呼「我要被出征啦！」

粉專「一百五」21日發文提到，陸製3A遊戲（高成本、高質量、開發周期長）《黑神話：悟空》同時上線220萬創下排行榜亞軍（冠軍為PUBG《絕地求生》，325萬）。但他PO一則網路截圖，當有人宣傳網友俗稱「黑悟空」的3A視覺效果，問：你們會買嗎？卻有台派網友在Threads社群上開嗆：「這麼喜歡中國遊戲就滾出台灣！」一百五質疑，購買《黑神話：悟空》等同中共同路人？是正港台灣人就要抵制中國大陸製遊戲？

「我要被出征啦！」在財經圈被封為「反指標女神」的巴逆逆今(22日)發文直呼，「因為我會買黑悟空，玩個6小時，然後再也沒時間玩後，只能在YT上看別人遊戲精華。中年人的悲哀！」她也不忘回顧當天財金，留言喊「你們早上跟我反做的人都賺翻了！」

鄉民女神「潔哥」李秉潔回覆「我連玩的時間都沒有！」網友表示「可以便宜賣給我啊」、「誰敢出征女神」、「應該大家都希望你去玩遊戲，不要再玩股票了（疑）」、「女神會被罵不可以舔共，因為有台灣價值的人應該要玩三缺一跟娛樂城」、「突然發現，今天8/22是巴逆逆8zz的日子」、「難怪今天手上持有的全都摔倒，原來是鋁繩日」、「不談宗教，這隻猴子光是存檔的方式，滿滿的中華文化儀式感，就值得入手…」。