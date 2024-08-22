隨著大陸社群媒體影響力越來越強，大陸特色料理也成為台灣民眾嘗鮮的熱門美食，其中酸菜魚已在台灣各地遍地開花。一位男子近日表示，美式賣場好市多販售的酸菜魚很好吃，「不油不鹹，辣椒All in也不會太辣」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛大讚好吃，不過也有不少老饕忠於大陸原版酸菜魚，質疑「不油不鹹不辣，這還是酸菜魚嗎？」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，原本他以為某家名店的酸菜魚就是這道料理的模板，不過吃過好市多的酸菜魚後，他覺得好市多版本的湯頭很棒、很好吃，「不油不鹹，辣椒All in也不會太辣」。

對此，許多網友紛紛回應，「買過一次，覺得還不錯」、「特價可以買來吃」、「多數人感受都如此，超乎預期」、「湯頭不錯但魚肉土味很重」、「好吃是好吃，但漲價後買不起了」、「好吃！而且料超多！」、「將近700元，我應該會去餐廳」、「覺得不錯吃，湯頭也不錯，唯一就是價錢偏高！它們家的東北酸白菜CP值比較高！」。

不過也有老饕認為走味了，「不油不鹹不辣，這還是酸菜魚嗎？」、「這樣還叫酸菜魚？」、「這味道像什麼？不油不鹹不辣」、「蛤？要確欸」、「完蛋…看完你的介紹不油不鹹不辣後，完全冷掉沒想吃的感覺了」。