郵政物流園區為中華郵政公司邁向智慧物流及數位轉型發展的重大里程碑，園區內4棟建物陸續建置完成，其中郵政物流中心已啟用中，郵政資訊中心竣工驗收中，北台灣郵件作業中心與營運中心新建工程並預計於今年度竣工。

鑒於園區相關工程已進入尾聲，未來將從建置期轉換銜接進入營運期，預期全國70％以上郵件將集中於北台灣郵件作業中心分揀封運，陳彥伯表示，期勉中華郵政公司持續推動園區內相關建設，並以「服務不中斷」之原則落實進行各項整備工作，按部就班穩健完成內部搬遷作業，務必達到無縫接軌，以提供國人優質的郵政服務。

交通部說明，郵政物流園區建置計畫期程自103年至113年，投入258.47億元經費，目前工程順利進行中，逐步接近全部完工階段。陳彥伯強調，中華郵政公司將如質如實推動工程進度，盤點各項營運前整備工作，依規劃期程及目標落實進行，以期儘早發揮整體園區營運效益。

交通部22日舉行第1926次部務會報，陳彥伯向各單位首長及同仁期勉，將以同樣精神共同守護交通部，讓各項政務推動都不中斷。對於各項工作要秉持著主動積極、全盤掌握、及時處理的態度，以使各種可能的問題都能在事前有效預防、事後妥善處理，讓交通部繼續為台灣打造一個更安全、更便捷、更永續的交通環境。