1.盤後時段臺指期094今天18時04分(較開盤參考價) 上漲87.00點，為22,187.00點。
2.盤後時段小臺指期094今天18時05分(較開盤參考價) 上漲86.00點，為22,186.00點。
3.盤後微臺指期094今天18時06分(較開盤參考價) 上漲88.00點，為22,187.00點。
4.盤後時段電子期094今天17時42分(較開盤參考價) 上漲4.20點，為1,187.40點。
5.盤後時段小型電子期094今天18時00分(較開盤參考價) 上漲4.25點，為1,187.45點。
6.盤後時半導體30期貨094今天17時46分(較開盤參考價) 上漲15點，為6,080點。
7.盤後時段元大台灣50ETF期貨094今天17時56分(較開盤參考價) 上漲0.70點，為181.70點。
8.盤後時段小型元大高股息ETF期貨094今天13時09分(較開盤參考價) 下跌0.03點，為38.63點。
9.盤後時段美國道瓊期貨094今天17時43分(較開盤參考價) 上漲81.00，為41,069.00點。
10.盤後時段美國標普500期094 結算在5,648.00點，（今日無成交）。
11.盤後時段美國那斯達克100期貨094今天18時06分(較開盤參考價) 上漲26.00點，為19,937.00點。
12.盤後時段美國費城半導體期貨094今天17時55分(較開盤參考價) 上漲12.50點，為5,286.50點。
13.盤後時段富時100指數期貨094今天16時17分(較開盤參考價) 上漲50.00點，為8,340.00點。
14.盤後時臺幣黃金期貨084 結算在9,713.0點，（今日無成交）。
15.盤後時布蘭特原油期貨104今天17時50分(較開盤參考價) 上漲12.50點，為2,437.00點。
16.盤後時台積電期貨094今天18時11分（較開盤參考價）上漲4.00點，為957.00點。
資料來源：台灣期貨交易所
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。