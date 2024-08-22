自2021年7月起，台灣衛生福利部國民健康署已投入超過58億元，擴大試管嬰兒不孕症治療的補助計劃，成功幫助約2萬名試管嬰兒平安誕生，為無數家庭帶來希望與喜悅。這一試管嬰兒補助計劃不僅展示了政府改善少子化問題的決心，也讓更多人感受到台灣在試管嬰兒技術上的進步與溫暖關懷。

【專家發聲，推動生育健康】

華育生殖醫學中心的徐明義院長自2021年4月29日在立法院公聽會上發言以來，持續為不孕夫妻發聲。他關切地指出，隨著結婚和生育年齡的推遲，許多女性面臨生育困難。徐院長強調，女性應及早掌握自身的生育健康，透過政府的試管嬰兒補助計劃，能夠得到實際且有力的支持。

【呼籲女性重視卵巢健康】

「每個家庭都值得擁有屬於自己的孩子。」徐明義院長深情地說道。他特別呼籲，女性在25歲後應至少進行一次抗穆勒氏管激素（AMH）檢測，了解自身卵巢內卵子庫存量，並及早規劃生育計劃。隨著年齡增長，卵巢功能自然會逐漸下降，這對試管嬰兒的成功率有直接影響。徐院長相信，透過及早檢測和治療，可以提高試管嬰兒的成功率，讓更多家庭迎來屬於他們的寶貝。

【試管嬰兒補助計劃成果豐碩】

衛福部的這項試管嬰兒補助計劃在短短三年間已見成效，未來將持續擴展，讓更多家庭能受益。每一個新生命的誕生，不僅是政府與醫療團隊攜手合作的成果，更是對每一個家庭深切的祝福與守護。