民眾黨主席柯文哲的夫人陳佩琪，近日遭爆料去看總價1.2億元豪宅，陳佩琪今（22）日在臉書發文證實，但外界相關議論持續延燒。對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，陳佩琪幫小孩看房的情況，在台北市也很稀鬆平常，業界會文雅的形容為「二代置產」，並稱「不靠父母，30、40歲就在台北菁華區買房的青壯族群才奇怪」。

何世昌在個人臉書粉專發文指出，陳佩琪表示，因為她兒子已經30歲了，想讓兒子結婚，所以就有到處晃晃看房子沒錯，她也提到，「現在房價很貴，不知道房子多少，就是到處東看看、西看看，希望兒子能有自己的住家。」他認為，陳佩琪的說法其實就是很「台北人的style」。

何世昌稱，看豪宅對台北中產稍富裕人士而言，不過是一件小事，但說者無意聽者有心，像我們這種一般老百姓聽到就覺得耳朵癢癢的，眼珠子都快掉下來，心想「怎能把它說得如此雲淡風輕啊？」呼籲不論哪個陣營的人士，在面對豪宅相關問題都應該更謹慎。

他強調，陳佩琪幫小孩看房的情況，在台北市也很稀鬆平常，但房產業界不會粗魯說是靠爸族，而會文雅的形容為「二代置產」，坦白說，這並不奇怪。如今這個世道，完全靠自己努力，並在30、40歲就在台北菁華區買房的青壯族群才奇怪，靠父母資助比較符合實情。