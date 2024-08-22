中國大陸"蘿蔔快跑"來搶飯碗了! 無人駕駛技術絕佳 普通計程車瀕臨死亡邊緣

中國對自動駕駛技術的支持與日俱增，這讓無人駕駛出租車的先驅企業在中國一些大城市佔據先機。這些中國公司可能很快會在一個潛在價值超過1000億美元的市場上成為全球領軍者。

據《華爾街日報》分析指出，最近北京、上海、廣州等城市紛紛採取行動，開啟自動駕駛時代，其中包括允許無人監督的無人駕駛出租車上路，擴大無人駕駛測試區域，或是針對這一新興行業發佈詳細的基礎設施建設和監管方案。上週六，瀋陽成為中國東北第一個承諾專門為無人駕駛車輛修建新道路的城市。

報導說，中國目前有超過3.2萬公里的道路可供第一代無人駕駛出租車使用，並聲稱這是「新質生產力」投資潮的一部分。各地的實際行動正幫助多家企業將無人駕駛汽車帶到中國街頭，並推動這些企業走向從上海到紐約的證券交易所，其中有網路巨頭百度，也有本土初創企業文遠知行、小馬智行和其他十幾家公司。

交銀國際分析師陳慶稱，這是中國無人駕駛出租車行業的一個轉折點，促進自動駕駛出租車發展和商業化的政府政策正在加速，也讓少數幾支相關股票的投資者追漲，顯示市場對這一板塊有著美好憧憬。

高盛最近估計，到2030年，全球自動駕駛行業的價值可能超過1000億美元。高盛分析師認為，自動駕駛技術的全面普及至少還需要幾年時間，但商用的自動駕駛汽車可能更快到來，其中包括無人駕駛出租車。他們在最近的一份研報中寫道，到2030年，全球可能會有幾百萬輛用作網約車的商用自動駕駛車輛行駛在路上。

百度在大型運營和消費者覆蓋方面處於領先地位。該公司在武漢市的測試示範區在中國規模第一。百度旗下的蘿蔔快跑在武漢示範區擁有400多輛無人駕駛出租車，並計劃到今年年底將車隊擴大到1000輛。百度也是高盛在自動駕駛領域推薦的少數幾家上市公司之一，高盛推薦的其他公司包括中國國企德賽西威汽車、AI巨頭輝達、英特爾旗下的Mobileye、日本瑞薩電子和台灣的廣達電腦。

除此之外，還有更多公司蓄勢待發。本土初創公司小馬智行在中國4大城市擁有近300輛自動駕駛出租車，中國監管機構4月份批准該公司赴美上市。與此同時，正在中國多個城市測試汽車的文遠知行計劃在紐約上市，募資至多1.19億美元。比亞迪支持的地平線機器人(Horizon Robotics)最近獲得中國監管部門批准，可在香港上市。

諮詢公司GlobalData Automotive亞洲預測總監John Zeng表示，得益於政策面支持、基礎設施建設和電動汽車的普及，中國企業有望在無人駕駛汽車領域佔據全球領先地位。「中國的自動駕駛發展一定比其他國家更快」，他說。