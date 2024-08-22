印度總理莫迪（Narendra Modi）週四（22）與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）會晤，會談內容包括安全問題、印度戰略夥伴以及烏俄戰爭，以及加強雙邊關係。雙方預計將發表聲明，隨後莫迪將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，之後莫迪還將前往基輔進行訪問。

在出訪前，莫迪表示波蘭是印度在中歐的關鍵經濟夥伴。兩位領導人預計將簽署涵蓋網路安全和國防領域的雙邊戰略合作協議。作為北約和歐盟東翼的國家，波蘭對其東邊邊界超過2年的戰爭感到憂心，並向烏克蘭提供了政治、人道主義和國防支持。

波蘭總理唐圖斯克表示，他與莫迪討論了增加國防工業合作的問題。圖斯克在與莫迪於華沙的新聞發布會上說：「我們談到國防工業的加強並非巧合。我們作為波蘭，準備參與軍事裝備的現代化進程。」

莫迪的波蘭之行也標誌著新德里與華沙之間正式雙邊關係的70週年。根據印度大使館提供的數據，2013年至2023年期間，雙邊貿易總額從19.5億美元增至57.2億美元，其中印度的出口佔大多數。

基輔方面則批評莫迪上個月訪問莫斯科期間與俄羅斯總統普丁會面並擁抱。莫迪一直避免譴責俄羅斯，強調需要和平解決烏克蘭戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對莫迪與普丁會晤表示「極度失望，並稱這對和平努力是毀滅性的打擊」。