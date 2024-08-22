韓國男團HIGHLIGHT上月初剛在高雄舉辦完2場「LIGHTS GO ON, AGAIN」演唱會，隊長尹斗俊本週也受微風百貨之邀來台出席微風之夜相關活動，成員李起光近日舉辦全新個人演唱會「OBSESSED」，上週末自首爾起跑，也宣布要在亞洲各地展開巡演，台北場將於10月6日在台大體育館1樓登場，是他繼2019年的「LEE GIKWANG LIVE 2019[I]」個人演唱會，暌違5年再度隻身訪台。

演唱會上，李起光不但帶來多首個人代表歌曲，還將HIGHLIGHT今年推出的新曲〈Switch On〉重新詮釋，準備了全新舞台表演內容，他也透露將有「驚喜」給所有Light（官方粉絲名），即將迎接出道15週年的他直呼「跟Light太熟悉，所以很多東西我都能很自在的分享，請拭目以待！」而他去年也擔任了選秀節目《PEAK TIME》的評審，毫無保留地分享經驗談，透過比賽，李起光表示，彷彿看到當年青澀的自己，能榮幸成為學長（評審導師）為參賽者加油，也讓他更格外珍惜得來不易的成就。

「2024 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN TAIPEI」將於10月6日晚間18點在台灣大學綜合體育館1F登場，票價分為座席A區 NT$5,600／座席B區 NT$4,600／座席C區 NT$3,600／身心席NT$2,800，門票將於9月7日11點在Ticket Plus遠大售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，更多活動詳情請洽主辦單位SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方臉書和IG查詢。