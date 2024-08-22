台中市東區今（22日）傍晚6點傳出1名9個多月大男嬰疑似因趴睡造成窒息，在家失去呼吸心跳，警消獲報到場時已經發現男嬰沒有生命跡象，經送中國醫藥大學附設醫院搶救，仍宣告不治，死因待警方進一步調查釐清。

台中市消防局22日晚間6時01分獲報東區公園東路有9個月大男嬰疑似因趴睡造成窒息，由於當時男嬰父親確認現場孩子已無生命徵象，立即線上指導進行心肺復甦術，並派遣中區及專責分隊，出動2車5人前往救護。

救護人員到場給予救護處置後送往中國附醫救治，仍急救無效，於7時15分宣告死亡。