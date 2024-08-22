俄羅斯2022年2月24日出兵入侵烏克蘭，至今（22日）已911天。本月6日起，烏軍發動奇襲越境攻入俄羅斯領土，屢傳捷報，炸毀至少3座大橋。俄國內政部周二（20日）呼籲受到烏軍攻打地帶的居民停用約會交友App，以防烏方收集情資。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站《Politico》、《紐約郵報》報導，俄羅斯內政部針對位處邊境的庫斯克州（Kursk）、貝爾哥羅德州（Belgorod）、布揚斯克州（Bryansk）3地區民發出警訊：「強烈建議不要使用網路約會服務。敵人正積極藉此收集情報。」

俄國內政部還向軍警百姓發布了其他建議，包括不要打開來自陌生人訊息所附的任何網址超連結，也不要在軍車行經的道路開直播傳輸影片，在社交媒體發布圖文所附帶的地理位置標註資訊（例如打卡地點）應悉數刪除，「敵方透過這些標籤即時監控社群網路，藉此找出軍隊與安全部隊的實際位置」，烏軍自遠端連接「不受保護的閉路攝影機窺查一切，什麼都看，從私人庭院到戰略地位重要的道路與高速公路都包括在內」。

西方國家推出的約會App包括Tinder、Bumble、Badoo，頗受俄羅斯人歡迎，不過，自從俄烏2年多前開始交戰以來，這些應用程式已退出俄羅斯市場。俄羅斯官方的電信監控服務機構周三（22日）表示，已發現廣泛使用的通訊應用程式Telegram、WhatsApp出現大規模中斷狀況，但未透露服務中斷原因。

俄羅斯庫斯克州與烏克蘭接壤，具備重要戰略地位。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）周二表示，7日突襲以來，烏軍已突破俄方防線35公里，佔領93處民眾聚居地。俄國緊急情況部門周一透過Telegram聲稱，庫斯克州居民已疏散12.1萬人。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一宣稱，烏軍掌控的俄國領土已超過1250平方公里。周三莫斯科周邊地區遭逢交戰以來最大規模無人機襲擊，俄羅斯國防部稱一夕之間即洛領土上空45架無人機。

App洩露敏感訊息的警告並非空穴來風。美國與澳洲、加拿大、紐西蘭與英國組成的「五眼」（Five Eyes）情報聯盟去年警告，俄國軍事駭客持續瞄準烏軍士兵行動裝置竊取戰場資訊。2023年一名俄軍潛艇指揮官在經常慢跑的路線遭人槍殺，俄媒稱襲擊者可能利用慢跑應用程式Strava跟蹤行事。

美軍2018年即已禁止軍事人員使用Strava與其他運動健身App的追蹤位置相關功能。Strava的互動式熱點圖涵蓋整體用戶發布的10億個活動據點，無意中透露了美國在世界各地的基地位置。