國防部今（22）日表示，行政院核列114年度國防部主管預算4,760億元，較113年度法定預算增加415億元、成長約9.6％。加計新式戰機及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元、非營業特種基金806億元後，整體國防預算規模6,470億元，占GDP比率約為2.45％。

國防部指出，國防預算係依防衛作戰需求，考量政府整體財政與施政規劃審慎籌編。面對區域安全情勢變化，國軍持恆推動各項建軍備戰工作，以確保國家安全。114年所獲預算，除滿足人員維持法律義務支出，並置重點於持續推動機艦國造（含潛艦國造後續艦7艘，全案預算2,840億8,080萬元、執行期程114-127年，其中114年度編列20億元）、維持裝備妥善、加速提升不對稱作戰能力、後備戰力以及作戰指管韌性，並加強官兵照護等施政要項，具體展現自我防衛決心。

國防部進一步表示，穩健成長的國防預算，有助於建軍規劃及各項施政推動，籲請國人持續給予支持，軍民齊心共同守護家園。