儘管烏克蘭發動一支奇兵部隊，入侵俄羅斯庫斯克地區(Kursk)並持續深入，但是在東部的防線卻持續遭到俄軍的猛攻，並且烏克蘭防線正在節節敗退。當地軍事指揮官表示，俄羅斯總是不計代價的攻擊自然是原因之一，但是部分原因也是防守的新兵部隊素質與士氣都不足，許多人不敢開槍就丟下陣地。

美聯社報導，這些說法來自指揮官和士兵，他們在匿名的情況下接受美聯社採訪，以便自由談論敏感的軍事問題，因此訪談只能透過呼號來識別他們的身份。

烏克蘭第 47 旅的一位營長沮喪地：「有些新兵不想開槍，或是不敢開槍。他們明明看到對面戰壕中的敵人，但就是不開火。 ……這就是我們的人正在死去的原因。我必須要說，他們無法使用武器，他們就毫無作用。」

指揮官們表示，這些新兵糟糕的表現，導致了一系列領土損失，包括最近一直提及，重要的後勤樞紐紅軍村(Pokrovsk,也稱波克羅夫斯克)的附近陣地。所有人都知此地重要，如果烏克蘭失去，將危及烏整個防禦線，並使俄羅斯更可能奪取完整的頓內次克州，這是俄國最重要的既定目標。

目前俄羅斯部隊已逼近紅軍村僅10公里，外圍據點之一的紐約村一直反覆爭奪。

保衛紅軍村的師級指揮官(旗下有4個旅)說，最近入伍的烏克蘭新兵，與俄羅斯全面入侵第一年，積極防守的的戰士可謂相去甚遠。現在新組建的部隊，甚至缺乏最低限度的訓練。

「以前，戰士可以堅持到最後一刻堅守陣地。現在，即使射擊陣地受到輕微砲擊，他們就開始準備撤退。」

他們描述說，很難運用這些部隊，所以還必須分神擬定更簡單的任務，提供給那些無法射擊目標，而且不了解基本地形的步兵。有些新兵只是對上級的作戰計畫缺乏信心，經常擅自離開準備好的陣地。

多位指揮官和士兵表示，指揮官們對招募中心派往前線的新兵品質感到失望，他們現在正在尋求自己的徵募活動，以更好地篩選和訓練新戰士。

「是有積極進取的人，可惜他們不多。」

今年五月，烏克蘭實施一項有爭議的動員法後，烏克蘭每月徵召入伍數萬名新兵，但訓練、裝備出現問題，而且指揮官不斷需要新兵。為了緩解這項壓力，軍事領導人不得不將一個地區的旅部隊抽調到不同地區，以穩定弱點。

指揮官們說，上個月紅軍村地區普羅赫雷斯村(Prohres)的失陷，是新兵造成領土損失的最新例子。第 31 旅的部隊在協調不力的情況下離開陣地，促使第 47 旅投入戰鬥並試圖穩定防線。五月，類似的情況在奧切列季涅( Ocheretyne)村上演。

營長說，在訓練新兵方面做得還不夠 「他們甚至沒有接受過戰鬥）行動所需的最低標準的訓練，新人沒有足夠的練習組裝步槍與射擊，也沒有學會與其他友軍一起配合行動，使用簡單的戰術。」

有些人則認為「只有失職的將軍，沒有失職的兵」。烏克蘭國防戰略中心的軍事專家凱夫柳克(Viktor Kevliuk)表示，新訓中心為新兵提供的訓練是足夠的，問題出在指揮官，他們為自己戰術失敗找理由。

「旅級揮官有很多工具來激勵士氣。如果他們能夠做到，就不會有太大問題。如果這些機制失敗，我們就會看到許多負面影響。在紅軍村，士兵仰賴對指揮官的信心，如果指揮官無法讓士兵感到有希望，當然就無法維持士氣。」

烏克蘭突然入侵俄羅斯，一開始確實激起了人們的希望，但是到目前為止，俄羅斯軍隊並沒有動搖對紅軍村的攻勢。與此同時，在兩星期後，烏克蘭在庫斯克的攻勢有所放緩，只取得了很小的進展，這可能是俄羅斯的支援部隊在有效的反擊。

不過，俄羅斯在紅軍村的攻勢也付出了巨大代價，英國國防部認為，俄軍在兩個月內損失了 7 萬名士兵。

烏克蘭面臨的另一個挑戰是俄羅斯的新戰術，即俄羅斯反覆部署2~4名的小型步兵部隊。據第 25 旅一名使用呼號「格魯特」的無人機操作員稱，這讓烏克蘭無人機操作員感到困惑，他們發現很難瞄準這些小部隊。

格魯特說：「這是俄羅斯在紅軍村一線取得成功的主要原因之一，實在很難發現它們，尤其是在綠樹掩護下。一旦步兵進入林線下方，就很難用無人機將他們帶出那裡，這就是我們非常依賴步兵前去調查的原因。」