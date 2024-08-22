電影《小孩不笨3》由票房導演梁志強編導，故事不僅講述學生之間的競爭，更生動展現家長之間的糾結心境，22日發佈正式海報與正式預告，預告中最搶眼的莫過於兩位纏鬥不休的虎媽，分別是嫁到馬來西亞的大陸女星胡靜以及演員柳勝美，加上容啟航飾演年輕帥氣的數學老師，跟4個可愛小童星周俞辰、江松恆、吳委恩、黃智揚。

電影一大亮點是大馬媳婦胡靜，她曾演出賣座電影《催眠大師》，電視劇代表作《孝莊秘史》更是憑借精湛的演技得到了高度討論與喜愛，而她嫁到大馬16年來的首次演出獻給了《小孩不笨3》，表示：「終於可以在馬來西亞宣傳自己的作品！好激動也好開心！」

胡靜自嘲認識梁志強多年，但是梁志強不認識她，期盼合作已久的她終於美夢成真，梁志強表示：「胡靜的角色一開始就選定她了，原本擔心酬勞會太高，但胡靜一直想為新馬電影貢獻己力，真的超感謝她的幫忙。」意指胡靜這次為了支持作品還大器降酬演出。

容啟航則飾演年輕帥氣的數學老師。（華映娛樂提供）

胡靜在電影《小孩不笨3》詮釋剛柔並濟的虎媽，正值青春期的14歲兒子看完電影之後，直指：「喔喔喔，這就是你啊。」形容她是本色出演，逗得她哭笑不得。至於現實中的胡靜是否真的是傳統意義上的虎媽，她表示：「我覺得我是一個比較馬虎的虎媽，我覺得每個小孩生來都有屬於自己的路要走，作為父母主要是教育他們，更多正直、誠實、堅強，可以面對以後人生中的任何風浪。」