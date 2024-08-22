新秀鋼琴師楊堤安直播後墜樓，震驚社會，他在最後一篇PO文道盡絕望念頭，其中一段更指控遭高雄衛武營「放鳥」，衛武營當晚在粉專緊急回應，總監簡文彬今(22日)也出面澄清，還原事發經過，證實4月曾收到楊男的訊息，對方狀況明顯不太好。

簡文彬表示看到新聞也非常遺憾，但文章中提到的事情，他回頭翻了2020年行事曆，當時聆聽2位聲樂家試唱，其中一位邀請楊男伴奏，結束後楊男上前諮詢是否有推薦練習歌劇的曲目，自己給出《杜蘭朵》的建議。

簡文彬說，衛武營在2019年推出的《杜蘭朵》獲得好評，因此規劃2020年下半年重製後再度演出，每次演出4場，分為2組卡司，工作量大，他也樂見新人投入，便對楊男說可以先練習《杜蘭朵》，4月可以試聽，若有機會或許可以邀請楊男參加排練。但過2個月就爆發疫情，雖然到5月入境限制放寬，但仍需2周隔離期，受時間所限，決定減半改為1組卡司2場演出，因此只能找2019年4月的首演班底們，換取最大工作效能。

簡文彬表示，楊男在2020年6月曾透過臉書詢問他是否有機會參與排練，他道歉後回覆受到疫情影響，因此將由原團隊演出，若楊男有興趣可以來觀看排練，並將完整行程傳給對方，但楊男僅說了謝謝，並未前來觀看。

簡文彬指出，他與楊男僅有一面之緣，並未對擔任衛武營演出有任何討論，更遑論取消。他表示，楊男事後有幾次造訪衛武營，但自己不知情，對方也多次傳訊，透露自己在參與什麼活動，詢問是否有機會上台彈琴，但流程都已事先安排好，實在沒有辦法。而在今年4月，楊男最後一次傳訊給自己，自述狀況不是很好。

簡文彬說，當時受到疫情影響，大家都在忙著防疫以及其他事情，希望對方稍微等一下，不知道楊男這4年來對此事心心念念。

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