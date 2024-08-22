晶片大廠AMD 22日發布年度企業責任（CR）報告，詳述2023年策略性企業責任目標的進展。AMD專注投入在通過ESG重大性議題評估（Materiality Assessments）以及對業務和社會影響深遠的議題，包括環境永續、數位影響力、多元、歸屬感、包容性以及供應鏈責任。

企業責任總監Justin Murrill表示，我們正經歷運算產業的重大轉折點，相較以往，AMD更需要將其價值觀付諸行動，並將努力聚焦在世界面臨的最重大挑戰，包括應對氣候變遷與能源需求、推動科學與醫學的進展以及尊重人權。AMD持續深化與合作夥伴及同業的合作，聯手解決這些重要議題，並負責任地推動產業向前邁進。

AMD指出，透過以效能和能源效率為中心的全方位晶片設計方法，AMD為端對端人工智慧（AI）基礎架構提供廣泛的運算引擎。AMD創新推出的小晶片（chiplet）架構，成功解決產品使用以及製造過程中的永續性挑戰。

例如在2023年透過減少晶圓製造、降低2.8倍的年度營運二氧化碳當量（CO2e）足跡與減少4.9倍的年度營運用水量，在生產第4代AMD EPYC CPU時，使用多達12個獨立運算的chiplet取代單一晶片，以避免約13.2萬公噸的CO2e排放。

AMD強調，隨著AI成為主要的工作負載，AMD解決方案正在協助資料中心營運商推動其基礎架構現代化，解決空間與能源方面的挑戰。例如，一部第4代EPYC伺服器可取代5部舊款伺服器，進而減少70％的機架空間並降低65％的能源消耗。