經典大型多人線上角色扮演遊戲《魔獸世界》將於27日於全球同步發行史詩級資料片《地心之戰》，該遊戲商暴雪娛樂也特別與高雄科學工藝博物館合作，獨家推出期間限定的「地心冒險之旅」特展，這也是科工館首次與線上遊戲合作，將遊戲元素與自然科學結合，打造寓教於樂的體驗。

高雄科工館館長李秀鳳表示，這是科工館首次與線上遊戲合作，而合作的對象是發行20年、玩家遍布全球、曾獲得最假視覺藝術大獎的知名遊戲《魔獸世界》，將線上跟線下、實體跟虛擬環境結合，雖然科普知識與娛樂有差別，但製作團隊非常用心，將既有的展品與遊戲完美結合，並藉由故事串連，場景布置也讓原本的展區更活潑生動。

《魔獸世界》資深遊戲總監 Ion Hazzikostas表示：「在偌大的科工館中設有一條隱藏的艾澤拉斯路線，等待各位冒險者前來探索！希望冒險者在『地心冒險之旅』特展中，盡情感受全新資料片的魅力，並與我們一同期待《魔獸世界：世界之魂戰記》三部曲即將展開的首部篇章《地心之戰》！」

全球獨家的「地心冒險之旅」特展於8月23日起在國立科學工藝博物館正式開展，從北館入口至地下一樓的氣候變遷廳、奇幻國常設展區內，沿路設置10大特色展品， 玩家可透過地圖指引探索高達350公尺的「那把劍」、直達艾澤拉斯地下世界的「地心通途」、部落及聯盟的「攻城坦克」等裝置。此外，《魔獸世界》遊戲角色「麥格尼．銅鬚」和「達格蘭」祖孫倆更化身「語音導覽員」，引領玩家深入艾澤拉斯的地下世界。

此外，只要完成隱藏在科工館的神祕任務，即可兌換《魔獸世界》專屬好禮，還有機會抽中「《魔獸世界：地心之戰》20 週年紀念典藏版」。