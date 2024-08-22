民眾黨主席柯文哲陷政治獻金申報風波，傳出妻子陳佩琪去看上億元豪宅。對此，陳佩琪承認，最近3、4個月她確實有看房，那是感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事，閒閒沒事，走到附近看看房。前立委郭正亮不禁表示，陳佩琪無緣無故去看房子幹嘛，為什麼這個時候要去看房子，他覺得很奇怪，好像她的行為跟柯文哲都沒有關係。

郭正亮今(22日)在政論節目《新聞大白話》中表示，柯文哲任命黃珊珊當善後小組召集人，就在中評會開會前一天，暗示性這麼強，也就是「我需要她」，隔天中評會只對黃珊珊停權3年，柯文哲難道不能等中評會開完會再任命嗎？

郭正亮更點出，柯文哲甚至扯要找第三方會計事務所進來查，這根本不合邏輯，若一開始就找第三方有公信力的機構進來查，就是血流成河。但他既然用黃珊珊當善後小組召集人，就是希望止損，這是典型的安全牌，不是外部監督人，而是內部監督人，而且她是主犯，怎麼可能會有結果。

郭正亮接著表示，柯文哲越講越對自己越傷，不然就不要講話，叫他的老婆也不要講話，他老婆的傷害力可說僅次於要調動雷公的柯媽媽。

郭正亮認為，柯文哲的老婆無緣無故去看房子幹嘛，為什麼這個時候要去看房子，他覺得很奇怪，好像她的行為跟柯文哲都沒有關係。對這一家人，他實在是「無法評論」，因為他們的行為已經超乎政治跟法律的理解。