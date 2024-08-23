大陸國產電玩遊戲《黑神話：悟空》大賣，話題也不斷，最新話題是被指禁止遊戲主播在直播時討論政治相關話題，引發一些海外玩家不滿。

據新加坡《聯合早報》綜合法新社、《紐約時報》報導，《黑神話：悟空》在20日正式開售前，有海外遊戲主播接到指導檔案，提醒他們不要討論一些話題，包括政治、女權主義宣傳、新冠病毒、中國大陸遊戲行業政策，以及其他「煽動負面言論」的內容。

法國遊戲內容創作者雷尼爾（Benoit Reinier）證實，他在與遊戲方的代表電郵溝通時，收到了這份指導檔案。他在YouTube視訊中說，他不打算在自己的頻道直播《黑神話：悟空》，以回應這份被他視為「審查」的指導檔案。

《黑神話：悟空》被視為大陸的第一款3A（意指開發成本高、開發周期長、製作精良）遊戲，20日在全球同步上線，截至當晚9時，遊戲在Steam平台的線上玩家突破200萬，排名第一，在Steam所有遊戲線上人數歷史峰值中排名第3。

不過，《黑神話：悟空》的主要收入仍靠大陸市場。據Steam統計，約25萬用戶為《黑神話：悟空》寫下評價，其中95％使用簡體中文。遊戲媒體「Game Discover」分析認為，已在Steam上購買該遊戲的玩家近9成來自大陸。

《悟空》在大陸網路爆紅，但遊戲媒體IGN對其只打出8分，低於其中國分社給出的滿分評價。網站「Metacritic」對60間遊戲媒體的評分進行加權平均得出《悟空》為81/100分。

大陸遊戲玩家則紛紛為這款游戲辯護。一些人將對這個中國首款3A游戲的批評視為外國偏見。一名玩家在微博上寫道：「女權主義者一直試圖通過抹黑和打壓中國傳統文化來達到反華的目的，但我相信他們終將失敗。」

另一篇微博貼文則指責外國游戲評論平台「加入抹黑中國的行列」：「看到中國推出了一款大獲成功的游戲，他們就開始推崇 LGBTQ 和女權主義等意識形態。」