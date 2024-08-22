2024知本溫泉公益馬拉松今年再度邀請「鐵人三項一姐」李筱瑜擔任公益愛心大使，與跑者一同在賽道上飽覽壯闊風景。（台東縣知本溫泉觀光發展促進協會）

東台灣年度最熱血盛會「2024知本溫泉公益馬拉松」將於今年11月3日鳴槍開跑，為了幫助公益團體「孩子的書屋」照顧更多台東家庭失能的孩童，知本老爺酒店攜手台東縣卑南鄉公所、台東縣知本溫泉觀光發展促進協會，共同舉辦知本溫泉公益馬拉松，實踐在地回饋關懷，本屆更為東台灣首場競速輪椅賽事，首度新增競速輪椅組及視障組，全力響應運動平權。

2024知本溫泉公益馬拉松努力做公益，每報名1人，主辦單位會捐出部分報名費予「孩子的書屋」作為弱勢孩童庇護及成長經費，今年預計募集2000名跑者齊聚臺東、運動做公益。

2024知本溫泉公益馬拉松邁入第7屆，今年再度邀請「鐵人三項一姐」李筱瑜擔任公益愛心大使，最速主播「魁哥」田鴻魁和鐵人主播侯以理也現身響應，與跑者一同在星光熠熠的賽道上飽覽壯闊的臺東風光。

為了提供嶄新的路跑體驗，大會今年全馬路線再升級，將帶領跑者一路前進金峰鄉，遠眺鱷魚山山景及台9線沿路太平洋海景，把絕佳山海視野盡收眼底。

2024知本溫泉公益馬拉松即日起至9月13日火熱報名中，分為全程馬拉松組（42K）、半馬組（21K）、健康組（10K）及休閒組（6K）等組別，歡迎跑友把握時間，踴躍組隊報名。