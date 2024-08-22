「告五人」22日出席新代言活動。他們今年接下代言茶飲、酒類、手機等，荷包賺滿滿，加上近期忙世界巡演，許願之後能接到飛機的代言，10月將唱進巴塞隆納、巴黎等，不過因為語言關係，讓3人興奮又緊張，雲安打氣說：「不要怕，微笑、Body Language是最好的。」隨後犬青爆料雲安英文差，曾在入境加拿大的溫哥華時，竟對當地海關用鄉音喊出「穩葛華」，讓對方一頭霧水，幸好一旁的哲謙趕緊用英文幫忙解圍。。

雲安今天解釋因為一下飛機才剛睡醒又有時差，導致語言沒有轉換過來就鬧出超糗笑話。他們很期待跟歐洲粉絲見面，也盼在當地趁空檔造訪知名景點，雲安開心說，高第建築「聖家堂」好像即將完工，希望屆時能朝聖這座經典的建築。

告五人連3張專輯入圍金曲獎，今年更奪下金曲獎「年度歌曲獎」，實力受到肯定，計畫明年推出第4張專輯、舉辦新巡演，目前已錄完3首歌，接下來會跟著巡演到世界各地進行錄音、拍攝MV等工作，他們說：「這張專輯很不一樣，我們網羅世界各地錄音室，飛到各個不同地方錄音。」