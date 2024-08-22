中石化委託戴德梁行22日標售高雄四筆土地，目前作為壘球場的楠梓3,795.81「住三」土地，底價每坪45萬元，雖然一基地分割為4小塊，分開標售，但，遠雄建設和茂德建設2組企業都採「合併標」，另有5組獨立標，共7標參與競標。

最後由合併標的遠雄建設全拿，得標總價約28.46億元，換算每坪得標價約75萬元，溢價率66.58％。遠雄表示，該地距離高雄捷運紅線都會公園站，走路大約8分鐘，預定2026年才會進場銷售，總銷估約110億元。

中石化位於亞灣的3筆土地，其中之一的亞灣特貿六2-1地號2341.34坪，每坪底價79萬元，共有2組競標，最後由今年3月標得中石化同一區域2363坪的華友聯，打敗另一對手，得標總價20.65億元，換算每坪得標價88.24萬元，溢價約11.68萬元。

華友聯董事長陸炤廷表示，新標得的2,341.34坪土地，目前已經規劃24層大樓住宅，以3房和4房為主力產品，不過，目前將先申請建照，開案的期程未定。

至於亞灣特貿六2地號2,269.01坪土地，每坪底價78萬元，由隆大、海悅及自然人陳又齊等組成的團隊，打敗另一對手而得標，得標總價約18.83億元，換算每坪得標價83.02萬元，溢價約6.42％。

中石化位於一心路的另一帶照「商四」土地454.93坪，每坪底價145萬元，由於只有陳姓自然人一組投標人，因此，由陳姓自然人得標，得標總價約8.20億元，換算每坪得標價180.25萬元，溢價24.24％。

地產界表示，中石化此次一口氣標售8,861.09坪建地，而且競標激烈，多家台北和高雄的重量級建商，參與競標，總脫標金額合計達76.14億元，可說創了高雄單一企業，甚至公家單位，單次標售土地面積最高、單次脫標金額最高等紀錄。

而此次之所以跟中石化過去標售亞灣土地，甚至發生無人問津而流標的景況，不可同日而語，主要是因為北高雄的楠梓，有台積電高雄設廠的利多、以及橋頭科學園區的產業效應，而南高雄的亞灣，則是有AMD研發中心、NVIDIA數據中心、以及多家高科技產業的效應，才能一次標出8861坪土地。