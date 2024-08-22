鄭姓男子身為一名警察，卻涉嫌對未成年少年小新（化名）進行性交行為，並在過程中拍攝性影像。鄭男因此被依據「以違反本人意願之方式使少年被拍攝性影像罪」判處有期徒刑7年2個月。小新及其父母隨後向法院提出侵權行為損害賠償請求，要求鄭男賠償200萬元。法院審理後，判決鄭男應給付小新40萬元，小新父母各20萬元。該判決可上訴。

原告主張，鄭男作為一名具有法定職務權限的警察，卻利用網路結識小新。明知小新於2022年5、6月間未滿14歲，仍對小新進行性交行為，並拍攝性交影像。此舉侵犯了小新的身體健康權、性自主決定權、貞操權及隱私權，導致小新身心受創，承受精神痛苦。

小新的父母除憂心小新的身心狀況，還需陪同小新對抗內心創傷。因此，他們基於父母關係之身分法益，主張自身也受到侵害，精神受有相當痛苦且情節重大。為此，請求鄭男賠償精神慰撫金，其中小新請求100萬元，小新的父母各請求50萬元。

鄭男則辯稱，根據刑事判決認定，其對小新的性交行為未違反小新的意願。因此，小新的父母對小新的監督權並未受到實質損害。他聲明，原告的訴及假執行聲請均應駁回。

然而，法院認為，鄭男明知小新未滿14歲，卻仍與其發生性交行為，並將性交過程拍攝下來。此舉構成侵害小新性自主人格權、貞操權的故意侵權行為。鄭男的行為造成小新身心受創，妨害其身心健全發展。

此外，小新的父母對於未成年的小新負有保護、教養的權利義務。鄭男的行為嚴重影響了小新的身心發展。小新的父母除需陪同小新面對痛苦，自身也遭受痛苦，並需付出更多心力關懷、陪伴、輔導小新。他們必須重建小新的正確性觀念，教導小新如何保護自己不受侵犯，以及對人性之信賴與正當社交觀念。這些都是為了避免小新的身心狀況、兩性關係產生偏差，造成日後心理陰影等負面影響。

因此，法院認定小新的父母基於父母關係之身分法益，請求鄭男賠償精神慰撫金，具有依據。判決鄭男應給付小新40萬元，小新的父母各20萬元。該判決可上訴。

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