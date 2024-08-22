美國前總統川普窮追猛打性別話題，他17日演講時稱「奧運會裡有2名變性人」，暗諷我金牌拳擊女將林郁婷及阿爾及利亞女拳手凱利夫（ImaneKhelif）。林郁婷雖高EQ直呼不用過度解讀，「我們要允許不同的聲音對不對？」但仍討論不止。前立委蔡正元今(22日)表示，他收到川普競選幹部送來一瓶「川普」紅酒，禮盒中配件齊全。蔡正元直呼自己不喝酒，準備拿來請節目主持人品嘗，兩人都打趣強調，川普有錯照常批評。

「川普的紅酒。」蔡正元今(22日)在臉書發文附圖提到，川普的競選幹部送來了一瓶「川普」紅酒。只見禮盒裡面紅酒相關配件齊全，質感滿點。

蔡正元直呼：蔡正元博士今天還是照常批評川普和美國。蔡正元博士不喝酒，準備拿來請節目主持人品嚐。主持人開玩笑說：酒照喝、錯照罵

網友表示「還蠻漂亮的」、「哪裡可以買，想喝」、「這超過30塊了吧」、「不賞紅酒味，只聞紅酒香。川普若知道，肯定很心傷」、「看來川普也懂人情世故啊，知道巴結」、「川普也知道海外輿論戰場的重要，跑來巴結蔡博士了」、「這款不错，很好喝的」、「這是能力肯定酒」。

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