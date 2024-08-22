M痘（Mpox）疫情近期在非洲東部和中部地區持續擴大，且有可能向非洲以外地區擴散，世界衛生組織（WHO）本月14日宣布M痘疫情已成「國際關注公共衛生緊急事件」，這是世衛最高級別警示。去年在剛果民主共和國發現傳染力更強的變異病毒株1b，日前在瑞典發現非洲以外第1例，泰國周四（22日）通報境內發現全國首例感染1b的患者，也是非州以外第2例。

世衛14日公布M痘再度成為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）之後，16日證實瑞典通報非洲以外首例1b型感染病例，感染地點應是非州。泰國周四公布的非洲以外第2例是66歲歐洲男性，上周才從M痘疫情正在擴散的某個非洲國家入境泰國。

泰國疾病管制署（Department of Disease Control）署長通才（Thongchai Keeratihattayakorn）周四說：「檢驗結果證實此人感染了M痘Clade 1b株，這是泰國1b確診首例，但此人很可能是在疫區國家感染。」他表示，追蹤接觸者結果顯示，目前沒有發現其他本土感染病例。

泰國疾管當局22日證實，境內出現首例M痘1b變異株感染個案。

泰國疾管署周三（21日）示警境內可能出現1b感染者時提及，這名歐洲男子抵達泰國之前曾於中東轉機，但未提及過境國家名稱。泰國自2022年以來已篩檢出800例M痘Clade 2病例，但在周四之前並未驗出任何Clade 1或Clade 1b變種株病例。

M痘分支病毒株1b去年1月在非洲剛果民主共和國（Congo-Kinshasa）發現，今年7月以來迅速經由性行為管道傳播至蒲隆地、肯亞、盧安達、烏干達4個鄰國，病例約90例。1b是剛果流行病毒的分支變種，似乎更容易透過日常密切接觸（包括性接觸）傳播。美國衛生官員表示，1b更容易引起嚴重的感染，死亡率也更高。