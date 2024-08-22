位在台北市大安區的知名拉麵店「雞二拉麵」，過去以獨特雞白湯二郎風格打出知名度，受到不少網友推崇。店主李國華甚至有「台灣雞湯拉麵始祖」的美稱，他昨（21）日在臉書發出公告，表示雞二拉麵確定停業，但強調自己對於拉麵興致不減，接下來會研製新的拉麵品項，擇日復出。

李國華在粉絲專頁《鶏二拉麺-雞二拉麵》以「雞二拉麵確定停業」為題，表示歷經了約9年的時光，感謝大家的支持，希望雞二拉麵讓大家留下美好的回憶！

他指出，雞二拉麵原本設定是雞白湯的二郎風格，主打好吃、便宜、又大碗，但受限人力不足、食材漲價、客人的情緒態度及網路上的不良言論、以及身體狀況，需要一點時間休息，全部再做整頓。

李國華強調，自己對拉麵興致不減，現在也可以放下心頭大石，沒有包袱的去創造心裡想要展現的拉麵，接下來會研製新的拉麵品項，擇日復出，待重開那日大家依然可以繼續支持。並補充，「原本個性也閒不下來，整個時間不會延遲太久，待全部整頓完畢再公佈開幕時間，到時也會做個小活動。」

據《鏡週刊》過去報導，李國華過去就在2007年底創立了「一心一勝拉麵」，一推出就成為排隊名店，2017年再度開設「雞二拉麵」，深受拉麵愛好者的肯定，不少網友也留言表達惋惜、之後會再光顧。