今年美國總統拜登總統批准了一項高度機密的美國核戰略計劃，首次將美國的威懾戰略重新定位，將重點放在中國迅速擴張的核武庫上。五角大廈認為，未來十年，中國的核武器儲備將在「規模」和「多樣性」方面與美國和俄羅斯匹敵，這一轉變就是在這樣的背景下發生的。

《紐約時報》報導說，白宮從未正式宣布拜登已經批准了這項被稱為「核部署指導」的修訂戰略，該戰略旨在讓美國為應對中國、俄羅斯和北韓可能協同發起的核挑戰做好準備。這項高度機密文件大約每4年更新一次，沒有電子版，只有少量紙質文件分發給少數國家安全官員和五角大廈指揮官。

在最近的演講中，2名高級政府官員被允許在拜登卸任前向國會提交一份更詳細的非機密通知，以謹慎克制的寥寥數語來暗示這一變化。「總統最近發布了最新的核武器使用指導，以應對多個擁有核武器的對手，」曾在五角大廈任職的麻省理工學院核戰略家維平·納朗本月早些時候在返回學術界之前說。「尤其是，」他還說，該武器指南考慮到了中國核武庫「規模和多樣性的顯著增加」。

報導說，今年6月美國國家安全委員會負責軍備控制和防擴散事務的高級主任普拉納伊·瓦迪也提到了這份文件。該文件首次詳細研究了美國是否準備好以核武器和非核武器相結合的方式，應對同時或先後爆發的核危機。新戰略強調「同時威懾俄羅斯、中華人民共和國和北韓的必要性」。

在過去，美國的對手通過協調核威脅來擊敗美國核武庫的可能性似乎很渺茫。但俄中之間正在形成夥伴關係，以及北韓和伊朗為烏克蘭戰爭向俄羅斯提供常規武器，這從根本上改變了華盛頓的想法。俄中已經在舉行聯合軍事演習，情報機構正在試圖確定，俄羅斯是否為北韓和伊朗的導彈項目提供了援助。

此外，這份新文件清楚地提醒人們，無論明年1月20日是誰宣誓就職，都將面對一個與3年前相比已經發生了變化、更加動盪的核形勢。

該報告指出，第2大變化來自中國的核擴張，其速度甚至超過了美國情報官員2年前的預期，這是因為習近平主席決心廢除維持了幾十年的 「最低威懾力」戰略，以達到或超過華盛頓和莫斯科的核武庫規模。中國的核設施目前是世界上發展最快的。

美國官員表示，一個完全不同的核環境改變美國的戰爭計劃和戰略，只是時間問題。去年秋末，就在拜登和習近平在加州會面之前，兩國之間進行了一次討論，尋求修復關係。但到那時，中國已經暗示對進一步的討論不感興趣，並在今年夏天表示對話已經結束，原因是美國對台軍售。