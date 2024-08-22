19歲的韓國啦啦隊人氣新星李珠珢（이주은）有「AI女神」之稱，憑藉魔性招牌「三振舞」成功暴紅，自上個月來台應援明星賽活動展現超高人氣，許多粉絲不斷敲碗台灣球隊挖角。近日話題熱度極高的她，被捕捉到素顏，站在路邊張望的清純模樣，掀起討論。

李珠珢IG粉絲數直線狂飆上升，目前已突破84萬人支持，人氣不容小覷。近日她被捕捉到在街邊等待的模樣，流出照片中可見，李珠珢穿著休閒隨興，一身藍色長T恤搭配灰色寬鬆棉褲，肩上背著一個超大背包站在路邊乖巧等待。

李珠珢私下樸素清純，與球場上精緻模樣反差大。（圖／翻攝自 李珠珢 IG ）

與平常應援精緻妝容不同，乍看之下險些認不出是她，跟球場上風格判若兩人，臉蛋幾乎素顏的樸素模樣，就像剛下課的高中女生，清純又可愛，野生李珠珢照片曝光後，也吸引大批網友圍觀搶看。

據悉，前體育主播蔡明里19日直播時爆料，已經跟台灣球隊談好了，可能明年就會來台發展，「是人家透露的啦，呵呵，這就不是我自己猜的啦，應該明年就會來報到吧，應該球隊都談好了，我是看覺得這個跡象蠻明顯的」。隨後又有消息指出，台灣方面確實有球隊和李珠珢經紀公司接觸，不過她與起亞虎合約尚未到期，一切還在討論階段，是否真的會來台灣發展，仍是未知數。