高雄一名31歲的年輕律師，也曾是前高雄律師公會副秘書長的陳逸軒，被高雄檢調發現因陳涉嫌利用陪同詐團車手偵訊及法院聲押的機會，涉漏案件秘密予詐騙集團首腦，還涉嫌協助涉詐車手串供脫罪及幫助洗錢，將陳約談到案後，依違反詐欺及組織犯罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准；而陳逸軒曾在社群平台上曬出名表勞力士、名車賓士等照片，還於貼文寫下「人生成就解鎖」。

檢警調查發現，檢警近幾個月來破獲幾個詐欺集團，都有陳逸軒參與，居中聯絡協助詐騙集團成員逃避刑責及湮滅證據，高雄地檢署指揮高雄市刑大，21日同步查緝詐騙車手集團，將陳逸軒拘提到案偵訊後，移送高雄地檢署，經檢察官複訊後，認定陳逸軒涉嫌重大，向高雄地方法院聲押獲准。

律師陳逸軒涉嫌協助詐騙集團洩密、洗錢及串供脫罪，被檢方拘提偵訊後，向法院聲押獲准。（摘自陳逸軒臉書／郭良傑高雄傳真）

據《ETtoday新聞雲》報導，陳逸軒常於社群平台PO上爬山、運動，以及與親友、朋友、同事等互動照片，然而，令人矚目的是他曬出名錶勞力士「黑水鬼」，以及名車賓士E-CLASS，還在貼文寫著「人生成就解鎖」，另外，陳與家人感情甚篤，不忘為家人添購名表歐米茄，還在母親節時，替媽媽買了香奈兒CF包，種種跡象顯示陳的「鈔能力」相當不錯，豈料，陳竟因涉案而被收押，也令法界相當意外。

據悉，31歲的陳逸軒出身法律世家，世新大學法律系畢業，父親曾任高雄地方法院刑事庭法官及庭長，幾年前退下擔任律師，目前是高雄某律師事務所負責人，父子同在該事務所承接訴訟案件。