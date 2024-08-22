陳勢安近來推出新歌〈終身門徒〉，嘗試異國情調的歌曲，這次的視覺更是遠赴深藏在撒哈拉沙漠中與世隔絕的埃及錫瓦古城拍攝，打造出充滿異世界張力的視覺效果，不過為了前進錫瓦，陳勢安和拍攝團隊從台北出發，前後經歷超過20小時的飛行和10小時以上的沙漠車程，耗費35小時才終於到達錫瓦。

沒想到導演一說：「這裡的日出很美，要拍嗎？」陳勢安立馬忘記舟車勞頓的疲憊，開始梳化，在一刻都沒有休息的情況下出發搶拍日出，十分敬業，而看到導演和攝影師拍出的成果，他直呼：「真的值得不睡覺。」

陳勢安日前赴位於撒哈拉沙漠中的埃及錫瓦古城取景。（索尼音樂提供）

陳勢安新單曲〈終身門徒〉以復古感urban jazz曲風描繪出一種城市中遺世獨立的巨大孤寂，並勾勒出濃濃的異國情調；整首編曲以歌曲主題三階段「被愛情俘虜」、「傷得體無完膚」、「進而成為終身門徒」的情節推進來完成，從主歌就可以聽見一點一點被迷惑、套牢，像被下蠱般進入對手設計好的圈套。

為了將〈終身門徒〉的主題影像化，陳勢安與企劃團隊討論，在當下大家追求AI帶來的視覺效果與講求快速的時代，「漫長」和「親身體驗」突然變得異常珍貴；因此邀請到曾在冰島拍攝孫燕姿〈風衣〉MV、內蒙古拍攝鄧紫棋〈倒數〉MV、入圍多次金曲獎、擅長以大自然奇景虛實入戲、充滿奇幻寫實風格的導演Birdy邱柏昶合作視覺。

導演聽完這首歌曲後，歌中的異國情調，讓他聯想到撒哈拉沙漠中與世隔絕的埃及傳奇古城錫瓦，光是從台北到錫瓦要歷經轉機飛行20個小時、抵達開羅之後還需要開車10小時以上才到得了，陳勢安確認要前往埃及後，做足準備，並在35個小時的飛行和車程中，十分認真地全程紀錄，計畫推出Vlog，因此幾乎沒有睡覺，原本以為好不容易抵達下禢飯店，可以稍微休息，他笑說：「還在想終於可以躺在床上睡覺了，但導演在車程中說錫瓦的日出非常美，要拍就不能睡了，我們決定拚了。」

陳勢安日前赴位於撒哈拉沙漠中的埃及錫瓦古城取景。（索尼音樂提供）

他在當地拍攝出讓大家驚呼如同電影畫面的奇幻美景，直說：「太值得來這裡了。」所以他一回到台灣，立刻努力剪輯出前進錫瓦的Vlog，並在今晚22日在陳勢安的YouTube頻道上線。