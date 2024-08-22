中信金、台新金雙龍搶親新光金，到底新光金花落誰家對股東權益最有保障？銀行局副局長林志吉22日指出，「股東權益」不是只看價格，就像嫁人，「嫁入聘金較高的夫家就一定會幸福嗎？」但他強調，對個案不評論。

由於此次新新併殺出程咬金，產生了很多可能情境都是史上首見，各方關切，台新金是否可以同時公開收購加上換股、或是中信金與台新金同時公開收購，又或是中信金在台新金召開股臨會前就公開收購新光金51％股權是否台新金換股就會破局？

林志吉指出，對假設問題都不便回應，不過，這次併購確實相當程度考驗金管會的智慧，「金融市場秩序」是一定要考量的，且金融市場秩序有很多面向。

林志吉指出，若依據金控法第36條第二項、第四項規定，金控公司得向主管機關申請核准投資事業，對於金控轉投資案，金管會自收件日之次日起算，須在15個工作日內審查並決定准駁，未表示反對者視為已核准。

但林志吉指出，截至8月22日止，金管會尚未收到中信金申請轉投資新光金申請書，且過去也沒發生過「未表示反對者就視為已核准」，因為這麼重大的事情都還是會有函覆請之說明。

林志吉指出，「非合意併購」的金控只要符合，金控投資管理辦法第二條第九項規定，符合四大條件「資本充實、經營能力佳、有國際布局發展能力、企業社會良好」，無須取得被投資事業董事會同意或決議，或與被投資事業簽有應賣股份總數超過25％的相關協議或約定就可進行。

但林志吉指出，即使達到這四大條件，還是會去跟整體行業比較，做整體的審查，不是只有BIS、財務數字達到就可以。

金控公司要進行「非合意併購」必須經董事會通過，至於向金管會遞件時間點由金控公司自行決定。至於金控「換股」則要經股東會決議，至於股東會決議後，向金管會遞件時間點也是由金控公司自行決定。

林志吉指出，從2004年9月至今銀行局轄下有64件併購案件，過去公開收購未能成立案件也是有的，像開發金、金鼎證券，因為經營權爭議無法完成併購，2015年國票金、三信銀，未達到申請公開收購股數下限因此也未成立。

非合意併購與合意併購可以同時進行嗎？林志吉指出，有關併購方式要由業者自行決定。對於個案不予評論。