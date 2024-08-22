1對年過70歲的夫妻22日至石碇區北宜路五段潭腰巷附近拍照遊玩，中午左右丈夫至邊坡找尋空拍機，不慎摔落邊坡，妻子2個多小時後報案，警消於下午近5時在距離道路約150公尺邊坡草叢接觸患者，已失去呼吸心跳，無明顯外傷，緊急送往新店耕莘醫院搶救。

新北市消防局第四大隊長陳志瑋提醒民眾，爬山前要做好準備工作，瞭解天氣以及自身裝備，並學會下載離線地圖及使用定位功能或其他求救工具，若不幸於山區遇到危險或迷路時應保持冷靜，發現同伴不見時應立即撥打119求助，以爭取黃金救援時間。