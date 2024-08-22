賴清德總統今日主持健康台灣推動委員會，會中賴清德裁示，衛福部「健康台灣願景規劃」，融合了「國家希望工程」、「健康台灣論壇」十大建言及十大策略的各項重點，提出「促進全人全齡健康照顧」、「強化醫療照護一體化」、以及「優化環境與創新發展」三大目標，列出11項工作重點。

賴清德提到，當中包含前端健康促進、慢性病預防、提高篩檢，到後期醫療與長照銜接、安寧照護；從全面優化兒童健康，到顧及全民心理健康，也關注原住民健康；同時，透過健保永續經營，以及健康台灣深耕計畫為基石，來改善醫事人員從業環境，導入智慧醫療，促進創新發展，優化整體醫療環境。

賴清德指出，報告中提及「健康台灣」的目標，是在未來8年內，國人平均餘命，可以從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命的比率，可以從百分之10降至百分之8，同時，兒童死亡率從千分之5.3，降低到千分之4以下，請衛福部依本報告案的規畫，和相關部會通力合作，落實推動各項工作，達到「健康台灣」的目標。

另外，賴清德還說，全民健保，是國家重要社會保險制度，健保財務應該視為健康投資，請衛福部持續朝健保財源多元管道研議，如果涉及民眾權益，必須廣納意見多加溝通，務求健保穩健經營。

會中，賴清德裁示，就如報告所提，健保總額預算適度成長，是反映人口結構與物價趨勢，穩定合理點值，也是各界共同的期盼，但需要通盤考量，審慎以對，政府會持續挹注並完備相關配套措施，才能確保健保資源合理配置，醫護人員獲得合理薪資待遇，保障民眾就醫品質。

賴清德也說，在藥品改革方面，他要感謝藥師公會全聯會，積極提出許多建議，我們也把許多寶貴意見，納入了未來要推動的政策當中。政府會繼續努力，讓未來台灣的藥品供應，無論是品質或是供應鏈韌性，都能不斷提升。

賴清德指出，明年，台灣將邁入「超高齡社會」，也請衛福部整合預防保健、醫療和長照資源，結合實證醫學，並且善用智慧科技，來打造的全人、全家、全社區的整合照護，同步增加國人健康餘命及平均餘命，穩健地打造「健康台灣」。