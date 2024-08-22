許多人到了夏天就會想到海邊消暑，其中暑假又是小琉球的旺季，不少遊客會到此地玩水、度假，但小琉球其實有幾個當地人不會前往的禁地，尤其農曆7月更是需要警惕，就連近期因節目《綜藝一級棒》表現獲肯定的陳孟賢也頗有共鳴，並透露曾遇過好兄弟在開派對，恐怖經歷讓他不敢回想。

陳孟賢日前接受《中時新聞網》訪問，透露以前在小琉球開民宿的經驗，提到自己有次帶遊客去夜遊，一群人到一個叫砲台的地方，但因為前幾天有下雨，景點那邊又很暗，他擔心有安全疑慮就先去探路，結果一走下去看到滿滿的積水，正當他四處觀察時，「就看到那個水面，有一個腳印這樣飄，啪搭啪搭啪搭，好像他看到有人來然後趕快逃走這樣」。

陳孟賢曾在小琉球驚見鬼影。（圖／YouTube 中時新聞網娛樂）

有靈異體質的遊客親曝現場狀況。（圖／YouTube 中時新聞網娛樂）

陳孟賢坦言，自己從小就有一點靈異體質，但他當時不敢驚動其他人，依然帶著遊客在景點隨處看看，等到結束行程後，他才向同樣有靈異體質的遊客問道：「欸啊你感覺剛剛那裡有沒有（好兄弟）？」該遊客則回答：「哦〜好像在開Party咧，很多！」讓陳孟賢瞬間覺得驚恐。

對此，陳孟賢也解釋，砲台隔壁其實有一個小琉球在地人才知道的禁地「棄嬰洞（死囝仔洞）」，該地是一個珊瑚礁岩的海邊，「因為古時候重男輕女，所以如果你是生到女兒的話，就會直接抱到那個洞丟掉，讓她流走這樣」，所以一般人都不會想去；然而他近期卻看到網友在介紹這個地方，就會有人想去探險，但他語重心長建議大家不要去，「除非你的八字過重」。

陳孟賢曝白燈塔也是小琉球恐怖秘境。（圖／YouTube 中時新聞網娛樂）

另外，陳孟賢還點名「白燈塔」是小琉球第2陰的景點，「以前有很多遊客，只要一上去就集體卡到陰啊，集體起駕的那一種，然後完全是沒有辦法收拾的」，因此平時不會那麼白目跑去。最後，他也再次強調，「其實那幾個地方，平常不建議，那7月的話更是不建議，因為可能卡到（陰）的機率是100%」，令人聽了不禁起雞皮疙瘩。

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