不少民眾因低薪高房價，決定不婚不生，也加劇台灣少子化現象，一名網友分享，四年前住月子中心費用近20萬，如今一樣住滿30天計算，卻已經漲到近30萬，而且還不好找，質疑台灣面臨少子化問題，月中居然還能漲價，引起熱議。

一名網友在PTT八卦板發文表示，四年前月子中心住滿30天，花費大概18萬～20萬，現在相同天數漲價到快30萬元，同縣市的月子中心也都漲，還要提早下訂，讓他感嘆少子化生育成本還增加，簡直豈有此理。

貼文引起眾人熱議，「經濟二十年最好，漲價臭了嗎」、「因為不生，當然用盡全力漲價」、「還好不婚不生，跟我無關」、「現在會生的人經濟兩極化」、「如果不花這個錢，以後日子可能不好過」、「一天沒1萬你敢住？」、「台北在疫情前就30萬了」。

也有網友解釋，「少子化當然漲價，不然他賺什麼，嬰兒那麼少」、「沒辦法，嬰兒變那麼少，月子中心也是要賺錢的啊，當然提高單價」、「沒有人口紅利，萬物就漲」、「少子化反而育兒成本漲更兇」、「能漲價表示需求就在那囉」。