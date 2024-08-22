「火球祭 FireBall Fest.」即將在11月30、12月1日於桃園樂天棒球場登場，日前釋出第二波及第三波陣容，包括日本傳奇搖滾樂團 ELLEGARDEN、甫與韓國人氣樂團HYUKOH推出轟動新作《AAA》的落日飛車、首次來台演出的韓國搖滾新星MEMI、金曲最佳樂團入圍傷心欲絕、由滅火器吉他手鄭宇

辰、鼓手柯光等人組成的EmptyORio、台灣經典龐克樂團胖虎、入圍國際音樂大獎的台灣金屬團FUTURE AFTER A SECOND等。

今年與韓國獨立樂團 HYUKOH 推出全新專輯《AAA》的金曲天團落日飛車，除了在日韓人氣相當高，在歐美也有不少歌迷，曾經於Coachella等大型音樂祭演出，可說是台灣樂團的國際代表。落日飛車日前也宣布與 HYUKOH 在北流舉辦演場會，首場秒殺後宣布加場，票券還是一票難求。這次火球祭落日飛車難得參與台灣音樂祭，演出消息釋出時更特別宣布將與神秘嘉賓合體，讓不少樂迷紛紛留言猜測：「落日飛車是feat. New Jeans嗎？」、「ft.何代理 懂」。究竟落日飛車ft.的神秘嘉賓是誰，還請大家持續關注火球祭了。

去年火球祭日本傳奇搖滾樂團 ELLEGARDEN 主唱細美武士於滅火器表演時驚喜登場，合唱ELLEGARDEN 的經典歌曲〈Make A Wish〉，至今成團已23年的 ELLEGARDEN，是2000年代紅遍日本海內外的指標性樂團，也是不少龐克樂迷的啟蒙傳奇。

他們在歷經了中間十年的休團後，終於在2018年宣布復出，消息轟動日本樂壇，與細美武士交情甚好的滅火器，也在 ELLEGARDEN 復出隔年成功邀約，讓樂團復出首場演出於 2019 年火球祭成功實現，當時盛大場面讓許多樂迷津津樂道許多年。而今年火球祭暨2019年後再次邀請 ELLEGARDEN全員參戰，復出後於2022年推出最新專輯《The End of Yesterday》的他們，將再次為台灣樂迷展現累積多年的豐富演出能量。