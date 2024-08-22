全球核能發電能力2024年時隔5年再創歷史新高，隨著人工智慧（AI）普及和減碳帶來的核電力需求劇增，不排放二氧化碳、輸出穩定的核電的復興趨勢正在加強。過去10年新建的核電機組中，中國和俄羅斯佔到6成，技術實力也在提高。隨著維護費用上升，歐美政府正在加強對核能的開發。

據《日經中文網》報導，截至6月，全球共有436個核電機組，發電能力約為4.16億千瓦，超過了之前最高的4.1445億千瓦（2018年）。今年6月美國、中國、韓國、印度共有4個機組（合計453萬千瓦左右）啟動運作。在過去10年新建的核電機組約為70個，發電能力增加約6%。

報導說，中俄兩國拉動了核電機組的新建數量。中國新建了39個機組，發電能力提高至約4倍。2024年5月，中國與核電機組運作數量與排在世界第2位的法國並列，可運作的核電機組數量與日本並列世界第4位的俄羅斯也在不斷新建。

國際能源署（IEA）估算稱，到2050年全球電力需求將增加到目前的2倍左右，AI普及帶來的數據中心電力需求將會激增。隨著邁向脫碳化，可再生能源將普及，核電作為穩定的清潔能源正在被重新評價。

報導指出，在2023年的《聯合國氣候變化框架公約》締約方會議第28屆會議（COP28）上，以歐美和日本為中心的22個國家提出了到2050年將核電機組的裝機容量增至2020年的3倍，達到約12億千瓦的目標。同時提出了為削減溫室氣體，與可再生能源一起最大限度使用核能的方針。

一個核電機組要使用1000萬個零部件。一旦建設中斷，就無法維持巨大的供應鏈。2011年以後中俄在國家主導下不斷推進開發，從下一代反應爐來看，中俄兩國也處於領先地位。美國智庫信息技術與創新基金會（ITIF）6月指出，從下一代核反應爐來看，「中國領先10～15年的可能性很大」。