海基會副董事長兼秘書長羅文嘉過去是政壇金童，是前總統陳水扁的左右手。他受邀上陳水扁的《有夢上水》節目，接受專訪，該節目將於25日播出。羅文嘉表示，他看到阿扁烏黑亮麗的頭髮：好奇問「你的頭髮都沒有染嗎？」阿扁回答說：「沒有啊！完全沒染」。

羅文嘉今(22日)在臉書表示，前一次他和阿扁一起公開露面，是5年前他任黨部秘書長一職，陪同參加黨慶活動。那是多年後，阿扁第一次回到中央黨部，走進九樓會議室，他抬頭看看牆壁的旗幟與標語，低頭拍拍主席座椅，臉上保持一貫的招牌笑容。

羅文嘉接著表示，之後每年一次，昔日市府團隊的聚餐會上，阿扁總專注聽大家談話，清晰分享他的看法，在當年團隊的夥伴心中，他是永遠的市長，曾帶領大家走過那段前所未有、充滿希望的逐夢歲月。

羅文嘉透露，一個月前，他收到阿扁傳來很客氣的訊息：「文嘉兄平安！是否有幸邀請文嘉兄上我主持《有夢上水》的勵志節目，分享過去、現在與未來的回憶、見證與前瞻？」當然他必須答應，只是難掩百感交集的複雜心情。

羅文嘉表示，這是相隔15年後，我們再一次近距離坐在一起，從開始的寒暄問候家人，到一鏡到底的正式訪談，到離開播音室，坐在咖啡廳一起吃牛肉麵、喝咖啡，聊到欲罷不能。他看著阿扁烏黑亮麗的頭髮：「總統，你的頭髮都沒有染嗎？」阿扁回說，「沒有啊！完全沒染」。阿扁看著羅文嘉的頭髮說：「你的頭髮白了」。他笑一笑，抓了抓斑白的鬢髮。而後兩人在看板前合照時，阿扁愉快的舉起他的手說：「我們來喊，凍蒜！」