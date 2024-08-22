3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線後引發現象級熱議，同時上線玩家更突破220萬人，登排行榜亞軍、超越《幻獸帕魯》。不過台灣有部分親綠網友不爽陸製遊戲爆紅，直嗆「這麼喜歡就滾出台灣」。但連財經網美巴逆逆都決定擠出6小時來玩，哪怕可能被綠網軍出征也在所不惜。粉專「政客迷因」反諷：那玩《原神》、《碧藍航線》、《星穹鐵道》、《王者榮耀》、《英雄聯盟》、《鳴潮》、《絕區零》也要滾出去嗎？

粉專「一百五」21日發文提到，陸製3A遊戲（高成本、高質量、開發周期長）《黑神話：悟空》同時上線220萬創下排行榜亞軍（冠軍為PUBG《絕地求生》，325萬）。但他PO一則網路截圖，當有人宣傳網友俗稱「黑悟空」的3A視覺效果，問：你們會買嗎？卻有台派網友在Threads社群上開嗆：「這麼喜歡中國遊戲就滾出台灣！」一百五質疑，購買《黑神話：悟空》等同中共同路人？是正港台灣人就要抵制中國大陸製遊戲？

政客迷因今(22日)PO出一張迷因哏圖，對話中上半圖，不爽陸製遊戲的人嗆：「玩個屁黑悟空？喜歡中國遊戲的都給我滾出台灣！」下半圖吐嘈者反酸：「你的意思是玩博弈類手遊以外的手遊的玩家，通通都要滾出台灣嗎？像是玩什麼原神、碧藍、星鐵、王者、LOL、鳴潮......之類的？」

上述指的是《原神》、《碧藍航線》、《崩壞：星穹鐵道》、《王者榮耀》、《LOL英雄聯盟》、《鳴潮》、《絕區零》。其中《LOL英雄聯盟》是美國布蘭登·貝克（Brandon Beck）和馬克·梅里爾（Marc Merrill）2006年9月創立的拳頭遊戲（Riot Games）所開發，2011年被大陸騰訊收購。

網友表示「高雄輕軌都周深了，綠班班還不出征嗎」、「都拿大陸製手機、大陸製電腦了，不能玩大陸遊戲？」、「連遊戲都要玻璃心」、「沒有《崩壞3》？看來時代變了」、「那麼看華納的作品也該滾出去才對」、「麻將是不是中國遊戲？還有圍棋、象棋」、「請他們自己滾出去」。