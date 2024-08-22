大陸第八屆未來網路發展大會8月22日在南京開幕，中國工程院院士、紫金山實驗室首席科學家劉韻潔在會上宣布：經過十餘年謀畫和努力，中國通信與資訊領域第一個國家重大科技基礎設施--未來網路試驗設施（China Environment for Network Innovations，CENI）大科學裝置正式建成。

CENI於2013年被大陸國務院列入國家重大科技基礎設施建設項目，是大陸通信與資訊領域首個國家重大科技基礎設施，已納入大陸《十四五規畫》國家戰略科技力量。

劉韻潔說，CENI面向全球開放共用，開展創新試驗生態合作，已有大學、科研院所、電信運營商、通信設備廠商、互聯網廠商等各類組織機構共110餘家單位申報了逾過130項試驗需求，覆蓋大陸國家重大戰略、前沿技術創新、新興產業與應用等多個領域，有力支撐了國家重大創新，肩負起國家大科學裝置責任與使命。

CENI是一張覆蓋大陸全國、輻射全球的大網，既是網路創新領域的國家重大科技基礎設施，也是工業互聯網、算力網路等領域的網路底座。目前已覆蓋大陸40個核心城市節點以及沿途的133個城市節點，具備了在這173個城市節點接入業務的能力。

CENI具備「分鐘級」按需定製網路能力、「微秒級」確定性保障服務能力、「千萬級」大規模多雲交換服務能力和「TB級」智驅網路安全防護能力等四大能力。

CENI傳輸速度快，10個城市、逾過1萬公里遠距離網路傳輸場景中，在擁塞前提下，仍完成平均5.45Gbps的負載，且做到零丟包、最大時延抖動小於50微秒；安全穩定性強，能夠抵擋住每秒5Tb的泛洪攻擊流量，相當於2500部電影瞬間「打」上不為所動，可以輕鬆化解各類DDoS攻擊（分散式拒絕服務），不被駭客侵入。

會上，紫金山實驗室還發布光電融合廣域確定性網路技術、業界首個載具時敏網路控制系統、6G無線網路毫秒級即時智慧技術等重大科技成果。