美國共和黨總統候選人川普21日赴關鍵州北卡羅萊納州造勢，他在演說中以俄烏戰爭和以哈衝突為例，指拜登和賀錦麗政府把美國推向第三次世界大戰的邊緣。川普稱，唯有他勝選才能帶來世界和平，並承諾強化美國軍事力量，「打造21世紀的武器庫」。

川普在北卡州阿什伯勒（Asheboro）舉行造勢活動，這是他自上個月遭槍擊後首次重返戶外集會。川普隔著防彈玻璃發表演講，聚焦國家安全議題，這是他反擊民主黨全國代表大會的一環。川普的盟友一直敦促他專注於政策，而不是針對民主黨總統候選人賀錦麗發動人身攻擊。

川普將2021年美國撤軍阿富汗的亂局、俄烏戰爭和以哈衝突，歸咎於總統拜登和副總統賀錦麗。他稱：「世界著火了，賀錦麗和拜登把我們推向第三次大戰的邊緣。」川普說，若是他在白宮主政，這些事情都不會發生。

川普21日在北卡羅萊納州造勢，隔著防彈玻璃發表演說。

此前川普已把賀錦麗取綽號叫作「卡瑪拉同志」（Comrade Kamala），試圖將她描繪成共產主義者。川普向北卡的支持群眾說，賀錦麗的政策比拜登「更激進」，「如果卡瑪拉同志今年11月獲勝，第三次大戰幾乎肯定會發生。」

川普指，過去他執政時，「盟友欽佩我們」、「敵人害怕我們」，「我透過電話讓這個世界免去許多戰爭。我不必派遣軍隊」。同場亮相的川普副手范斯也在演說中稱，對全世界的暴君來說，川普太強悍了，他是「阻止核戰爭的人」。

川普還援引共和黨籍前總統雷根提出的「實力帶來和平」（Peace Through Strength）。他表示，如果自己重返白宮，將透過重建強大的美國來實現世界和平，「是時候打造21世紀的武器庫了」（It’s time to create the arsenal of the 21st Century）。川普說，為了重建軍隊，將進行歷史性投資，從而創造不計其數的就業機會。

7月18日，川普在共和黨全代會上發表壓軸演說時，也稱「地球正處於第三次大戰邊緣」，指歐洲和中東正飽受戰火肆虐，而「台灣、韓國、菲律賓乃至全亞洲，亦都籠罩在日益升高的衝突陰影中」。川普矢言會恢復美國在世界舞台的地位，還說自己「一通電話就能終止戰爭」。