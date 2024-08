美國共和黨總統候選人川普21日赴關鍵州北卡羅萊納州造勢,他在演說中以俄烏戰爭和以哈衝突為例,指拜登和賀錦麗政府把美國推向第三次世界大戰的邊緣。川普稱,唯有他勝選才能帶來世界和平,並承諾強化美國軍事力量,「打造21世紀的武器庫」。

川普在北卡州阿什伯勒(Asheboro)舉行造勢活動,這是他自上個月遭槍擊後首次重返戶外集會。川普隔著防彈玻璃發表演講,聚焦國家安全議題,這是他反擊民主黨全國代表大會的一環。川普的盟友一直敦促他專注於政策,而不是針對民主黨總統候選人賀錦麗發動人身攻擊。

川普將2021年美國撤軍阿富汗的亂局、俄烏戰爭和以哈衝突,歸咎於總統拜登和副總統賀錦麗。他稱:「世界著火了,賀錦麗和拜登把我們推向第三次大戰的邊緣。」川普說,若是他在白宮主政,這些事情都不會發生。

川普21日在北卡羅萊納州造勢,隔著防彈玻璃發表演說。

此前川普已把賀錦麗取綽號叫作「卡瑪拉同志」(Comrade Kamala),試圖將她描繪成共產主義者。川普向北卡的支持群眾說,賀錦麗的政策比拜登「更激進」,「如果卡瑪拉同志今年11月獲勝,第三次大戰幾乎肯定會發生。」

川普指,過去他執政時,「盟友欽佩我們」、「敵人害怕我們」,「我透過電話讓這個世界免去許多戰爭。我不必派遣軍隊」。同場亮相的川普副手范斯也在演說中稱,對全世界的暴君來說,川普太強悍了,他是「阻止核戰爭的人」。

川普還援引共和黨籍前總統雷根提出的「實力帶來和平」(Peace Through Strength)。他表示,如果自己重返白宮,將透過重建強大的美國來實現世界和平,「是時候打造21世紀的武器庫了」(It’s time to create the arsenal of the 21st Century)。川普說,為了重建軍隊,將進行歷史性投資,從而創造不計其數的就業機會。

7月18日,川普在共和黨全代會上發表壓軸演說時,也稱「地球正處於第三次大戰邊緣」,指歐洲和中東正飽受戰火肆虐,而「台灣、韓國、菲律賓乃至全亞洲,亦都籠罩在日益升高的衝突陰影中」。川普矢言會恢復美國在世界舞台的地位,還說自己「一通電話就能終止戰爭」。