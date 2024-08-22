金門縣議會議長洪允典、國民黨立委陳玉珍偕同金門縣多位議員，以及台、金旅遊觀光業者赴北京訪問，22日拜會大陸國台辦主任宋濤。有與會的金門業者表示，金門觀光業已經準備就緒，對於陸方開放遊客赴金感到樂觀，但希望不局限於福建遊客，而可納入海西四省（福建、浙江、江西、廣東）的20個城市居民。

該團由金門縣議會議長洪允典擔任團長帶領金門縣議員們，由金門立委陳玉珍陪同，同行還有台灣旅行業品質保障協會副理事長陳怡璇、金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信，以及金門旅遊發展協會常務監事馬志亮等人。

參與當天會見的金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信告訴本報，他們會上提出，希望國台辦能盡快比照馬祖，開放金門的小三通陸客，畢竟金門旅遊業是叫苦連天。

翁炳信指出，在疫情前的2019年，陸客赴金門的旅遊市場將近80幾萬人，產生逾60億元新台幣的經濟效益，因此金門各行各業都希望盡快開放陸客來金門旅遊。

據翁炳信轉述，有金門旅行業者建議國台辦，盡快恢復海西四省（福建、浙江、江西、廣東）的20個自由行城市居民可赴金門旅遊，不要只局限於福建遊客。他解釋，金門也屬於福建，因此對其他福建居民的吸引力不大，客源也不會很充裕，需要靠省外的市場。

對於宋濤於會見時說，不會讓訪團空手而歸，翁炳信直言「蠻樂觀的」，他並認為如果時機差不多，陸方應該就會宣布陸客赴金旅遊。

至於金門旅遊業是否準備好迎接陸客？翁炳信認為沒有問題，他說，金門旅遊相關從業人員都沒有裁掉，旅遊飯店很充裕，遊覽車有200多部，自由行所需的機車、電動車也都還在，所以是沒問題的。他補充，為了迎接陸客，金門縣政府今年5月份也針對導遊開課，進行為期一個多月的培訓課程。