民眾黨主席柯文哲陷政治獻金疑雲，妻子陳佩琪遭爆料去看了要價1.2億元的房子，再度引發熱議。陳今上午貼文回應，看房是最近3、4個月的事，的確有看過外傳約略1.2億元的房子。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日就表示「陳佩琪這樣做的目的，第一個是要幫柯文哲擔下來，再來就是她錢拿到了，這筆錢是誰給的？就是外送員100、200元捐給他們的，是A這些人的錢，沒血沒淚」，引發討論。

吳子嘉22日在網路節目《董事長開講》中表示，「陳佩琪多囂張，還說就是有看房子，她現在是越描越黑，這對夫妻組合的行為來講，漏洞百出，他們的目的我也不知道」，吳子嘉坦言，「因為陳佩琪看1.2億房子的行為，已經觸怒了他們過去的支持者，柯文哲現在做的每一件事情，都是他過去指責、批評的每件事情，他去罵財團、國民黨、民進黨，但他現在都身體力行了」。

吳子嘉認為，「陳佩琪這樣做的目的，第一個是要幫柯文哲擔下來，再來就是她錢拿到了，這筆錢是誰給的？就是外送員100、200元捐給他們的」，吳子嘉最後更不平表示，「現在外送員還在送外送，但陳佩琪去買豪宅了，他們是A這些人的錢，沒血沒淚，錢一到手上就變這樣子，小草都被他們騙了」。