小S（徐熙娣）和老公許雅鈞結婚19年，育有3個寶貝女兒，大女兒Elly（許曦文）是個學霸，學業成績優秀，在高中畢業後確定到美國讀大學。近日為了Elly準備入學，小S與老公許雅鈞一同陪伴女兒前往美國安頓生活，還在校園中遇到學生們要合照，至於手上節目《小姐不熙娣》為此暫時停棚，經紀人回應曝光。

小S（徐熙娣）18歲大女兒Elly先前爆出同時申請上美國南加州大學（USC）、加州大學伯克萊分校（UC Berkeley）的好消息，將選擇哪一間就讀也引發外界好奇。近日有許多網友偶遇小S和老公許雅鈞一家人低調現身美國，野生小S除了在超市被捕獲，也現身南加大校園，答案尤其明顯。

野生小S現身南加大校園被捕獲，親切答應合照。（圖／翻攝自小紅書）

在校園內，引發大批華人巧遇求拍照，有網友在平台小紅書曬出照片，畫面由小S掌鏡，素顏皮膚依舊透亮，帶著墨鏡開心答應合照要求，展現十足親和力；也有網友分享拍下上學時偶遇小S一家人的背影照，看上去超和諧幸福，原PO更大讚：「特別有氣質！禮貌問好之後很親切回覆了」。

Elly前往美國讀書。（圖／Threads@polarbearelly）

近日小S夫妻低調陪女兒前往美國安置校園生活，據《ETtoday》報導，小S手上節目《小姐不熙娣》暫時停工，對此紀人簡單回應：「謝謝關心」，並未否認消息，電視台則透露，節目停棚兩周：「小S出國前，有加錄製存檔，下周就會恢復正常錄影」。