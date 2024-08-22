中秋佳節聚會將至，業者觀察，繼去年的解封報復性烤肉潮後，今年也因餐應燒肉較昂貴，加上戶外氣溫太熱，吸引許多消費者選擇留在家中自烤，適合小家庭份量的燒肉、海鮮銷量看好，還有烤肉必備的精華醬料也有多款新品，預計中秋檔期整體可成長雙位數。

全聯統計，去年中秋檔期，燒肉必備的精肉類表現最好，其次為蔬菜、海鮮類，統計去年中秋檔期熱銷品項，前5名包括帶皮豬五花肉條、冷藏挪威鮭魚輪切、豬梅花火鍋薄切肉片、豬里肌火鍋薄切肉片，以及美國冷藏牛肋條，前5名中精肉類就占了4名，適合火烤兩吃的薄切肉片有兩名進榜，總計人氣前5名就共創造逾6000萬元佳績；還有烤肉靈魂醬料，全聯今年鎖定多款名店醬料，在家就能烤出名店好滋味。

全聯日本生干貝，269元。（全聯提供）

大潤發冷凍澎湖全殼牡蠣，原價每盒169元、特價129元。（大潤發提供）

此外，歡慶全支付破500萬會員，全聯及大潤發同慶，推出限時4天周末限定加碼回饋，8月24日、8月25日、8月31日、9月1日，在全聯用全支付每滿1000元享500限時福利點、在大潤發用全支付滿2000元享100元現金抵用券，在節慶和優惠加持下，相關類別有望挑戰雙位數成長。全聯行銷部協理劉鴻徵指出，近來外食昂貴，中秋節在家吃烤肉趨勢增加，讓超市販售相對有利，加上戶外烤肉太熱，也讓居家電烤盤、醃製肉需求擴大。

大潤發調查，中秋聚會人數規模以4至6人占比最高，本檔網羅各式烤肉家電、生鮮蔬果魚肉、烤肉醬、香料粉等，去年檔期以海鮮品項最突出，其中進口挪威鯖魚一夜干銷售最佳，中秋檔期單品銷售就超過2萬包。而今年也主打「巨無霸」海產超，例如比平常香魚體積大上2倍的「宜蘭公香魚」、「特大生魷魚」，以及白蝦界的精品「天鑽活凍白蝦」等，預計今年中秋檔期在各項活動加持下，整體業績也將成長1成。

家樂福推出多元烤肉組合，從999元Chill烤肉趣禮盒，到1890元高貴不貴澎湖海鮮組合等，滿足不同需求消費族群。（家樂福提供）

家樂福匠和牛日本和牛肋眼燒肉，1240元。（家樂福提供）

家樂福推出多元烤肉組合，從999元的Chill烤肉趣禮盒，到1890元高貴不貴澎湖海鮮，或是安格斯牛烤肉組合，符合大小家庭份量，各類烤肉器具有從便攜式韓式不沾烤盤，到適合家庭使用的妙管家不沾鋼烤肉爐等，滿足戶外活動及家庭聚會需求。